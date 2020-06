Kunstwerk in De Schorre door vandalen beschadigd: “Bel de politie als u iets verdachts ziet”

Boom - Vermoedelijk in de nacht van woensdag op donderdag is Kamiel, ‘The Holy Troll’, een van de zeven reusachtige houten trollen in De Schorre door een of meerdere vandalen beschadigd. Enkele zitbanken, kleibroden en de reuzegrote dromenvanger zijn stuk.

“We hebben pas donderdagvoormiddag het vandalisme vastgesteld in de zone aan de uitkijktoren in De Schorre. Enkele sierelementen aan de uitkijktoren zelf werden vernield, zoals de prachtige dromenvanger vooraan de toren. Ook rondom de uitkijktoren werden kleibroden en houten decoratiestukken beschadigd. Zelfs zitbanken werden afgebroken en naar beneden gegooid van de helling”, legt Kathleen Vandendriessche voor De Schorre uit.

De uitkijktoren biedt een prachtig uitzicht over De Schorre en de verre omgeving. Bij helder weer ziet u zelfs het Atomium aan de horizon. De Zeven Scandinavische trollen namen net geen jaar geleden hun intrek in het ‘Magisch Trollenbos’ van De Schorre. Ook aan Kamiel, ‘The Holy Troll’, onderaan de uitkijktoren, is schade toegebracht. Aan beide houten benen werden houten plankjes stukgemaakt. Ook werd in die zone veel afval achtergelaten. “De politie werd verwittigd en die heeft meteen de zone afgesloten. We starten zo snel mogelijk met de opkuis en de herstellingen van deze prachtige zone.”

Kamiel, ‘The Holy Troll’ en de uitkijktoren in betere tijden. Foto: Yannig Van de Wouwer

Meld vandalisme

Zowel De Schorre als Tomorrowland betreuren deze respectloze daad. De trollen, ontworpen door de Deense kunstenaar Thomas Dambo, waren een geschenk van Tomorrowland en De Schorre aan de buurt en werden net geen jaar geleden geplaatst. Ze waren ook de voorbije moeilijke maanden een opkikker voor de kinderen uit de buurt die het domein bezochten. “We roepen onze bezoekers op om bij overlast zoals vandalisme meteen de politie op te bellen”, zegt Kathleen Vandendriessche.

Ook de buurtbewoners reageren aangeslagen. “Is dit nu echt nodig? Deze mooie kunstwerken opzettelijk vernietigen, in brand willen steken, stukken naar beneden gooien”, zo reageert een buurtbewoonster op Facebook. “Denk toch na voordat je zoiets doet om je belangrijk te willen maken voor je vrienden. Deze trollen zijn magisch voor kinderen en alle bezoekers. Ik hoop echt dat dit alles jullie gelukkig kan maken, spijtig dat je geen andere bezigheden heb”, zo gaat de boodschap op Facebook verder.