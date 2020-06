Katje Lee blijft leven

Het katje dat in april naar ons land werd gebracht uit Peru door de studente Selena Ali mag blijven leven. Dat heeft de rechtbank van Antwerpen beslist.

In april kwam Lee, een Peruviaanse kat, ons land binnen. Selena Ali had hem geadopteerd uit een kattencafé maar door de coronacrisis moest ze halsoverkop het land verlaten en terugkeren naar België. Lee achterlaten was geen optie en dus nam ze hem mee. Maar hierdoor kon Lee niet lang genoeg in Peru in quarantaine blijven, wat nodig is om een besmetting met rabiës (hondsdolheid) te kunnen uitsluiten. Eens terug in het land kreeg Selena een brief van het FAVV met de vraag om Lee in te slapen.

Na weken van verzet heeft Selena eindelijk haar gelijk gekregen van de Antwerpse rechtbank: Lee mag blijven leven. Volgens de rechtbank is de euthanasiebeslissing van het FAVV van 29 april 2020 onwettig wegens schending van de motiveringsplicht. Euthanasie kan namelijk volgens de Europese regelgeving slechts in laatste instantie worden besloten, als het terugsturen of quarantaine onder officieel toezicht niet mogelijk is.

Volgens de rechter motiveert het FAVV niet voldoende waarom de quarantaine niet uitvoerbaar zou zijn. En beperkt het FAVV zich tot de vage en algemene stelling dat dit een onverantwoord sanitair risico zou inhouden. Maar geeft het niet aan waarom dat zo is.

Een voorbeeld voor andere dieren

Dierenrechtenorganisatie GAIA is alvast tevreden met het vonnis. “Het gaat niet enkel over Lee, één kat, maar over de vele andere dieren die zonder dit vonnis, wellicht onnodig en illegaal zouden gedood worden”, klinkt het. Nu wil Gaia op zoek naar de best mogelijke regeling conform het vonnis.