Politie op zoek naar ex-vriendinnetje van Christian Brueckner, de vermeende ontvoerder van Maddie McCann

De Politie is op zoek naar de minderjarige Kosovaarse ex-vriendin van Christian Brueckner, hoofdverdachte in de zaak Madeleine McCann. Ze verbleef bij hem in een huis in de buurt van Praia da Luz voor de verdwijning van het driejarig Britse meisje.

Brueckner zit achter de tralies in Duitsland nadat hij vorig jaar een 72-jarige Amerikaanse toeriste had verkracht in de Algarve, zo’n 18 maanden voordat Maggie verdween. Volgens de Britse krant Daily Mail bestaat de kans dat de man voorwaardelijk vrijgelaten zal worden en is de politie dus wanhopig op zoek naar bewijzen. Daarom proberen ze ook Brueckner’s ex-vriendin op te sporen.

Naar verluidt had zijn ex vriendin het huis al verlaten voor Madeleine verdween en bleef Brueckner alleen achter. Waarschijnlijk zou hij na haar vertrek in een busje geslapen hebben die volgens de rechercheurs gebruikt werd voor de ontvoering. Ze hopen dankzij zijn ex-vriendin meer te weten te komen over wat hij voor de verdwijning van Maddie allemaal gedaan heeft.

“Ik kan me inbeelden dat hij het gedaan heeft”

De nieuwe aanwijzingen naar het ex-vriendinnetje komen er nadat een voormalige kennis van Brueckner aan een Duitse televisiezender vertelde dat hij ooit bedreigd werd door de 43-jarige man.

De man vertelde dat hij in een appartement had gewoond dat voorheen door Brueckner werd gerund als kiosk en dat hij wist dat hij ‘een minderjarige vriendin uit Kosovo’ had. “Hij werd steeds agressiever”, zei de man. “Ik hoorde dat hij de kiosk verliet en met een meisje naar Portugal of Spanje zou gaan. Hij liet ook wekenlang honden achter in de kiosk. Ik kan me voorstellen dat hij achter de verdwijning van Maddie zit”, voegde hij eraan toe.