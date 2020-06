Danny is 58 jaar en is postbode. Hoeveel zou hij verdienen?

Postbode

€2.742

Danny Steensels (58)

"Voor mijn job, die allesbehalve nine to five is, verdiende ik over de laatste drie maanden gemiddeld 2.113 euro netto, afhankelijk van het aantal weekends, feestdagen of late diensten. Dat is mooi voor mijn vijf jaar werkervaring, vind ik. Maandelijks gaat daar wel nog een deel af voor benzinekosten om naar het werk te rijden, dus uiteindelijk houd ik zo’n 1.750 euro over. Plus de extralegale voordelen, die“Ik werk al 37 jaar lang bij Bpost en doe dat graag. Mijn loon is met de jaren niet bijster veel gestegen. Echt tevreden ben ik niet met wat ik verdien, want het is een zware job. De laatste tijd is het soms bijna niet te doen: door de coronacrisis moeten we massaal veel pakjes leveren. Naaimachines, broodbakapparaten, doe-het-zelf-materiaal: ik krijg het ’s ochtends amper in mijn bestelwagen geduwd. Soms moet ik nog eens terug naar het depot voor een tweede ronde. Mijn dag loopt van 7.45 tot 15.40 uur, maar dan wordt dat wel krap.” “Ik heb nog het geluk dat ik statutair benoemd ben: mijn jonge collega’s zijn allemaal contractueel en kunnen dus veel makkelijker ontslagen worden.” mij dan weer veel kosten besparen. Los van het financiële ben ik vooral blij met de inhoud van mijn uitdagende job."