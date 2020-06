Dirk Van Tichelt (35) is professioneel judoka. Hoeveel zou hij verdienen?

Professioneel judoka

€4.250

Dirk Van Tichelt (35)

“Ik word als topsporter bij Sport Vlaanderen betaald volgens de barema’s die voor al het personeel bij de Vlaamse overheid gelden. Bij mij is dat netto 2.600 euro. Dat hangt niet af van je prestaties, maar van je opleiding. Ik heb het geluk dat ik licentiaat L.O. ben. Dat contract wordt elk jaar geëvalueerd: een commissie oordeelt of je de doelen haalt en wat de vooruitzichten zijn.” “Of ik content ben? Steenrijk word ik er niet van, maar ik kan trainen en ik moet niet bedelen. Dus ik klaag niet. Als ik een medaille pak op een groot tornooi, kan je daar soms een extra premie voor krijgen. Dat vormt dan mijn veertiende maand. Soms steekt het wel dat voetballers en wielrenners die rond de kerktoren wedstrijden winnen, veel meer verdienen dan ik. Ook sponsorcontracten zijn schaars voor sporters als ik: gelukkig steunt het alcoholvrije biermerk Sportzot mij. Ze betalen mij in geld en in bier. Het is lekker en het is alcoholvrij, ik hoef me dus niet schuldig te voelen. (lacht) In sommige oostbloklanden krijgen alle olympische medaillewinnaars (Van Tichelt pakte brons op de Olympische Spelen in Rio in 2016, nvdr.) een vast loon voor het leven, maar dat zit er hier in ons land niet in. De dag dat ik stop met judo – en dat zal normaal gezien na de volgende Olympische Spelen zijn – moet ik gaan werken. Dan word ik turnleerkracht, of judotrainer, of ga ik in de fitness werken.”