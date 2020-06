Kevin Muscat nu ook officieel voorgesteld bij STVV: 'Ik geloof echt dat ons potentieel eindeloos is'

De Australiër Kevin Muscat volgt de Sloveen Milos Kostic op als hoofdtrainer bij eersteklasser Sint-Truiden, maakte de club vrijdag bekend. De 47-jarige voormalige international was sinds de winterstop aan de slag als sportief adviseur bij de Kanaries, die eerder deze week de samenwerking met Kostic beëindigden.

Muscat werd aanvankelijk naar Stayen gehaald om te coachen, maar toen bleek dat zijn Australische diploma niet voldeed voor de Europese Voetbalconfederatie UEFA, werd Kostic gehaald om te depanneren. Intussen beschikt de Australiër, die in eigen land jaren actief was bij Melbourne Victory, wel over de juiste documenten en dus moest Kostic baan ruimen. Hij had in januari de fakkel overgenomen van Nicky Hayen, die op dat moment interim-coach was na het ontslag van Marc Brys. Onder leiding van Kostic wonnen de Truienaars drie wedstrijden, speelden één keer gelijk en verloren vier keer. Bij de stopzetting van de competitie, na 29 speeldagen, stond STVV twaalfde.

De club hoopt volgend seizoen beter te doen, maar de nieuwe coach wil niet meteen een doel stellen. 'Iedereen wil altijd een doel stellen en dat doel bereiken', klinkt het in een eerste reactie op de clubwebsite. 'Ik geloof eerder dat een doel stellen je ook beperkt. Het moet ten eerste haalbaar zijn en ten tweede ook realistisch zijn. Maar wat gebeurt er als je het doel hebt bereikt? Ik geloof echt dat ons potentieel eindeloos is. Laten we zien waar ons dat brengt. Het is mijn verantwoordelijkheid om ons beter te maken. Ik streef ernaar om elke dag winst te boeken.'