Nana is 39 jaar en is magazijnier in een ziekenhuisapotheek. Hoeveel zou hij verdienen?

We vertellen met plezier over de inhoud van onze job, maar begin over het salaris en het blijft angstvallig stil. Vragen naar iemands loon, dat doe je toch niet? Het Nieuwsblad deed dat wel én kreeg respons vanuit alle geledingen van de samenleving. Vandaag: Nana Agyei Kumi, 39 jaar en magazijnier.

Magazijnier in ziekenhuisapotheek

€2.072

Nana Agyei Kumi (39)

“Ik werk nu al een tweetal jaar in de apotheek van het ZNA Stuivenberg in Antwerpen. Mijn loon varieert per maand tussen de 1.700 en 1.800 euro netto. Ik ben arbeider, ik zou een hoger loon kunnen krijgen als ik als bediende zou kunnen werken. Daarom volg ik in avondschool een opleiding om farmaceutisch technisch assistent te worden. Al kom ik nu ook wel rond. Ik ben alleen en heb een dochter, echt grote uitgaven doe ik niet.” “Ik ben Ghanees van origine, en ik heb vroeger in Nederland gewoond. Het systeem van maaltijdcheques bestaat in Nederland niet, dat vind ik een mooi extralegaal voordeel.”