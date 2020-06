New Yorkse agenten geschorst nadat ze 75-jarige man hard tegen de grond duwen tijdens betoging: “Schandelijk”

Twee agenten zijn geschorst zonder wedde nadat ze een 75-jarige man brutaal op de grond hadden geduwd. De man stond in de weg van de politie tijdens een vredevolle ‘Black Lives Matter’-actie in Buffalo, een stad in de staat New York. Zijn hoofd kwam daarbij hard op de stoep terecht, en begon te bloeden. De man werd met een ambulance afgevoerd. Zijn toestand zou ernstig maar stabiel zijn.