“Afgelopen maand was warmste mei ooit op onze planeet”

Mei 2020 was de warmste maand mei ooit geregistreerd op de planeet, meldt de Europese dienst voor de klimaatverandering Copernicus.

“Mei was 0,63 °C warmer dan het gemiddelde voor mei in de periode 1981-2010, waardoor het de warmste mei sinds deze meetperiode is”, aldus Copernicus. De temperaturen lagen het verst boven het gemiddelde in delen van Siberië, Alaska en Antartica.

De afgelopen twaalf maanden (juni 2019 - mei 2020) was het bijna 0,7 graden Celsius warmer dan gemiddeld. Dat is een evenaring van de periode oktober 2015 - september 2016.

In Europa was mei gemiddeld wel iets kouder dan normaal, maar er waren duidelijke geografische verschillen waarneembaar, aldus Copernicus. “In het grootste deel van het zuidwesten en noordoosten van Europa lag de temperatuur boven het gemiddelde, maar onder het gemiddelde in een groot gebied van Scandinavië tot de Balkan en de noordkust van de Zwarte Zee”, klinkt het. De lenteperiode (maart-mei) was 0,7 graden Celsius warmer dan gemiddeld.