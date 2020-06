Na Nederlandse voetbalclubs leveren ook bondscoach Ronald Koeman en de bondstop een deel van hun loon in

De top van de Nederlandse voetbalwereld gaat inleveren. Zowel de voorzitter van de voetbalbond (KNVB) als bondscoach Ronald Koeman brengen een financieel offer vanwege de coronacrisis.

Just Spee, de voorzitter van de KNVB, ziet af van zijn financiële vergoeding die hij krijgt voor zijn werk. De voorzitter ontvangt jaarlijks zo’n 85.000 euro voor zijn driedaagse werkweek in Zeist. Verder brengen alle directieleden van de voetbalbond en Koeman een loonoffer om de KNVB financieel enigszins te ontzien in deze zware coronatijd.

Tevens vindt de top in Zeist dat zij een voorbeeldfunctie heeft en niet kan achterblijven bij alle loonoffers die worden gemaakt bij clubs in de Eredivisie en Eerste Divisie.

Hoeveel exact wordt ingeleverd en welke termijn wordt gehanteerd maakt de KNVB niet bekend, maar het salarisoffer van de directeuren en de bondscoach is in lijn met wat de voetbalvakbonden (Pro Prof en VVCS) en de werkgeversorganisatie FBO met elkaar hebben afgesproken. Per individu is het afhankelijk van de hoogte van het salaris.