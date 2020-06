Conner Rousseau (SP.A) denkt aan verhuis naar Gent: dreigt een fiasco zoals bij Kris Peeters? Of is het net een goed idee?

Gent -

Om SP.A in het socialistische bastion Gent niet helemaal te laten wegzakken, lijkt de partij de kaart te gaan trekken van haar voorzitter. Conner Rousseau overweegt een verhuis vanuit Sint-Niklaas naar Gent om de lokale afdeling daar nieuw leven in te blazen. Maar toonde het voorbeeld van Kris Peeters niet net dat zoiets heel moeilijk is? Politicoloog Carl Devos analyseert.