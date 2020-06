Drie Roemenen opgepakt voor zes plofkraken in ons land

/ Hasselt / Oud-Turnhout / Stabroek / Essen / Sint-Niklaas - Het gerecht in Turnhout heeft drie Roemenen gearresteerd voor hun betrokkenheid bij zes plofkraken in ons land. Een vierde staat internationaal geseind.

De drie - twee mannen en een vrouw - worden in verband gebracht met zes feiten tussen 5 oktober en 30 oktober 2019. De buit en de schade aan de bankfilialen worden geraamd op minstens 700.000 euro. Telkens werd op eenzelfde manier tewerk gegaan en het gebruikte voertuig kon worden getraceerd. Tijdens huiszoekingen werden materialen aangetroffen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de feiten. Voor één man die in Roemenië werd gearresteerd, wordt de uitlevering gevraagd.

In het onderzoek naar zes plofkraken in oktober 2019 zijn vrijdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Diest en in Roemenië in opdracht van de onderzoeksrechter in Turnhout. Drie mensen, twee mannen van 30 en 33 en een vrouw van 31, werden gearresteerd. Ze hebben allen de Roemeense nationaliteit. Een vierde verdachte staat internationaal geseind.

In beide landen werden materialen aangetroffen die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de feiten. In Diest kon een Mercedes GLC in beslag worden genomen die gebruikt werd als vluchtwagen. De buit en schade aan de getroffen bankkantoren van BNP Paribas Fortis en Argenta bedraagt meer dan 700.000 euro.

De verdachten worden in verband gebracht met vier plofkraken in oktober 2019: Herselt (5/10), Hasselt (9/10), Aarlen (19/10), Stabroek (23/10), Essen (25/10) en Sint-Niklaas (30/10).

Bij de plofkraken werd een specifieke werkwijze gehanteerd. Hierbij werden met behulp van houten stokken en takken pakketjes met buskruit in de automaten tot ontploffing gebracht. Daarna vluchtten de daders te voet weg, soms kilometers ver, voor ze in een wagen stapten. Ook in andere landen zoals Luxemburg en Duitsland werd deze modus operandi opgemerkt.

Door een nauwe samenwerking met de Duitse en Roemeense autoriteiten kon de bende tijdens het verdere onderzoek in kaart worden gebracht. Het gebruikte voertuig kon ook getraceerd worden.