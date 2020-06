Code geel voor onweer: nummer 1722 opnieuw geactiveerd

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies weer geactiveerd, wegens risico op onweer.

Het KMI heeft code geel uitgevaardigd voor onweer. In Vlaanderen geldt dit tot iets na de middag, in sommige Waalse provincies tot 18 uur.

“Een actieve buienlijn trekt van het westen naar het oosten over ons land. We verwachten soms intense buien met plaatselijk kans op een donderslag en sterke rukwinden die 70 kilometer per uur kunnen overschrijden”, aldus het KMI.

Het nummer 1722 wordt geactiveerd bij noodweer voor niet-dringende brandweerinterventies. Op dat nummer kunnen mensen terecht die schade hebben en de brandweer nodig hebben, maar niet in levensgevaar verkeren. Het noodnummer 112 blijft zo vrij voor mensen in levensgevaar.