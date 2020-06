Psychologen waarschuwen voor gevolgen van versoepeling maatregelen: “De regering moet hernieuwde vrijheid duidelijk begrenzen”

Dat we allemaal onze eigen goesting zullen doen met onze hernieuwde vrijheid. Dat is de vrees van de psychologen die de GEES adviseren rond de corona-exit. “Meer vrijheid was nodig en is verantwoord. Maar de regering moet die vrijheid duidelijk begrenzen, anders krijgen we een vrijgeleide om ons helemaal niet meer aan de regels te houden.”