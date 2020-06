Gentse leerkracht smeekt: “Geen bal, geen schoolreis … Geef onze zesdejaars dan toch hun afscheidsfeest”

Gent -

Het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg wil het schooljaar afsluiten met één proclamatie voor alle zesdejaars. Maar de huidige coronaregels laten dat niet toe. “Geen bal, geen schoolreis... Gun onze zesdejaars dan toch een afscheidsfeest als één groep”, smeekt de school in een brief aan ministers Ben Weyts (N-VA) en Benjamin Dalle (CD&V).