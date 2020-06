Willem II-coach Adrie Koster over zijn keeper die vertrekt naar Anderlecht: “Wellenreuther past perfect bij Kompany”

Timon Wellenreuther (24) wordt de nieuwe keeper van Anderlecht. De Duitser komt over van Willem II en moet in Brussel concurreren met Hendrik Van Crombrugge. Volgens Adrie Koster - die hem coachte bij Willem II - is Wellenreuther klaar voor die strijd. “Keepers die zo goed meevoetballen vind je niet zo makkelijk.”