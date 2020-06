Zus van hoofdverdachte van gijzeling 13-jarige jongen in Genk aangehouden, verdachten vragen uitstel voor raadkamer

Genk - De raadkamer in Tongeren heeft zich vrijdagochtend gebogen over de zes aangehouden verdachten in het onderzoek naar de ontvoering en gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk, die maandag na 42 dagen gevangenschap vrijgelaten werd. De advocaten van vier verdachten, onder meer die van de 45-jarige moslimextremist Khalid Bouloudo, hebben om uitstel tot dinsdag gevraagd. “Er is geen link met terreur”, klonk het ook. De zus van Bouloudo werd donderdag aangehouden na een huiszoeking, twee anderen werden gearresteerd.

Voor en na de zitting van de raadkamer waren de advocaten karig met commentaar. Alleen Walter Damen en Jan Keulen, de advocaten van de Antwerpse broers L. namen het woord even. “Ik heb elektronisch toezicht voor mijn cliënt gevraagd”, zei Keulen. “Mijn cliënt heeft een verklaring afgelegd waarover ik verder niets kwijt kan gezien het geheim van het onderzoek. Mijn cliënt kende wel enkele andere verdachten.”

Volgens de advocaten is er geen link met terreur. “Het onderzoek zit in een beginfase”, zei Damen. “Een aantal pistes die naar voren worden geschoven, lijken me fel overdreven, maar het onderzoek zal het verder moeten uitwijzen. Ik kan absoluut niet bevestigen dat het om geradicaliseerde personen gaat. De enige link met radicalisering is het strafregister. We zitten met een aanhoudingsbevel dat niet over terreur spreekt. Ik zie wat het bevel tot aanhouding omschrijft en daarin staat niets over terreur.”

Vijf miljoen losgeld

Na de gewelddadige ontvoering van de dertienjarige in de nacht van 20 op 21 april werd door de bende rond Bouloudo vijf miljoen euro losgeld geëist. De jongen is de zoon van E.T., die vorig jaar met zijn oom M. veroordeeld werd in een grootschalig proces rond de smokkel van heroïne, cocaïne en xtc in geprepareerde voertuigen met verborgen ruimtes. Volgens advocaat Luk Delbrouck van de familie T. was tijdens het proces te veel gezegd dat de familieleden met hun drugshandel dertig miljoen waard waren. Dat zou de ontvoerders ertoe hebben aangezet om het gezin van E.T. te viseren.

LEES OOK. Ontvoerde jongen (13) werd wellicht vastgehouden in huis van ouders Bouloudo: “Het waren duidelijk extremisten” (+)

Er was in twee schijven, eerst 300.000 euro en dan 30.000 euro, losgeld betaald. De bende gaf de familie tweemaal een teken van leven van de jongen. Nadat de dertienjarige jongen maandag kort na middernacht thuis kwam aangewandeld, werden er negen huiszoekingen uitgevoerd, vier in Antwerpen en vijf in Limburg, onder meer in Houthalen-Helchteren, Zutendaal, Maasmechelen en Maaseik. De jongen zou tussen drie locaties zijn verplaatst. Na zijn vrijlating stelde hij het wonderwel goed. Behalve de ontvoeringen en moorden door Marc Dutroux is de gijzeling van de dertienjarige jongen de langst durende in de Belgische geschiedenis.

Naast de 45-jarige Bouloudo werd in Zutendaal een dertiger gearresteerd, net als in Houthalen-Helchteren en nog vier verdachten in Antwerpen, onder wie drie broers L.. Bouloudo was in mei 2019 door het Brusselse hof van beroep tot 3 jaar cel met uitstel veroordeeld in een dossier over het ronselen van Syriëgangers. Ondanks de opgelegde probatiemaatregelen slaagde hij erin om onder de radar te blijven en een criminele bende rond zich te verzamelen om de ontvoering te organiseren. Een andere verdachte had zijn enkelband doorgeknipt. Het blijft voorlopig onduidelijk welke plannen Bouloudo en zijn kompanen met het losgeld hadden.

Zus opgepakt

In het onderzoek hebben speurders donderdag een huiszoeking uitgevoerd in de woning van de ouders van hoofdverdachte Bouloudo. Ook de zus van Bouloudo is gearresteerd: zij werd vrijdag aangehouden door de onderzoeksrechter. Daarnaast gebeurden nog twee bijkomende arrestaties. Door die huiszoeking is het mogelijk dat de ontvoerde jongen een tijdje daar ondergebracht is. De ouders verbleven tijdens de ramadan wellicht in Marokko. Welke rol de zus gespeeld heeft, is ook nog onduidelijk.