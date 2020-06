Mediane leeftijd van patiënten in ziekenhuizen met corona is 71

De patiënten die in de Belgische ziekenhuizen werden opgenomen, hebben een mediane leeftijd van 71 jaar. De patiënten op intensive care zijn gemiddeld wat jonger: de helft is er jonger dan 65, de helft ouder dan 65. Bij de patiënten die in het ziekenhuis overlijden is het beeld omgekeerd, daar ligt de mediane leeftijd iets hoger, op 82. Dat blijkt uit het profiel van de in de ziekenhuizen opgenomen coronapatiënten dat Steven Van Gucht tijdens de wekelijkse persconferentie schetste. Voor dat profiel onderzocht Sciensano de gegevens van 70 procent van de patiënten die de voorbije weken in de ziekenhuizen werden opgenomen.

“De leeftijd van de mensen die gedurende de epidemie werden opgenomen, steeg”, zegt Van Gucht. “Het aantal 80-plussers nam vanaf begin april sterk toe: van 25 procent naar 45 procent van het totaal aantal opnames. Dat komt overeen met de grote uitbraak in de woonzorgcentra die op dat moment gaande was.” In die periode steeg het aantal opnames uit de wzc’s van 15 naar 40 procent.

Uit dat profiel van de patiënt blijkt verder nog dat de opname in het ziekenhuis een vijftal dagen na de eerste symptomen volgde. Het verblijf duurde dan ongeveer acht dagen, maar er waren ook uitschieters tot 84 dagen.

Meer mannen ziek dan vrouwen

De vaststellingen die internationaal gedaan worden over het aantal patiënten die op intensive care belanden, lopen gelijk met de Belgische cijfers. In België is dat 13 procent, in de literatuur is sprake van 13 à 15 procent. Een verblijf op intensive care duurt ook acht dagen, maar er zijn uitschieters tot 67 dagen.

Iets meer dan een vijfde van de ziekenhuispatiënten overleed. Kijkt men enkel naar de patiënten op intensive care, dan is dat 42 procent.

De grootste risicofactoren voor overlijden zijn hoge leeftijd, meer bij mannen en patiënten met een aantal onderliggende aandoeningen, zoals aan het hart, de longen, de nieren of de lever, of patiënten met diabetes of een gestoord immuunsysteem.