Japans textiel doodt virussen en bacteriën door stroom te wekken

Twee Japanse bedrijven, Murata Manufacturing en Teijin Frontier, hebben een textiel ontwikkeld dat microbes, virussen en bacteriën doodt. Via de beweging van de drager wekt de stof kleine hoeveelheden stroom op, die de ziekteverwekkers doodt.

Het volgende doel van de vorsers is de plaag van deze tijden, het nieuwe coronavirus. Nu willen ze nagaan of de stof in staat is ook het coronavirus te elimineren. Maar de bedrijven ondervinden moeilijkheden om stalen van het virus te bekomen voor tests. Daarvoor gelden immers strenge regels, en tests gebeuren in bevoegde onderzoeksinstituten.

Stroom als je beweegt

De stof, Pieclex genaamd, is volgens de ontwikkelaars wel al inzetbaar voor allerlei toepassingen. Zo is textiel mogelijk om de lichaamsgeur te verwijderen bij beschermingsmateriaal zoals mondmaskers.

De elektriciteit wordt opgewekt via de samentrekking van de stof, die ontstaat wanneer iemand zich in beweging zet. Die stroom is niet voelbaar voor de drager, maar wel voldoende om bacteriën et cetera te doden. 99,9 procent van de geteste bacteriën en virussen worden gedood, aldus een van de ontwikkelaars. Zij zien toepassingen voor sportkledij, luiers, maskers of industriële filters.