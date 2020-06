KU Leuven organiseert naast collectieve fysieke ook virtuele studieplekken

Naast collectieve studieplekken die de KU Leuven sinds 18 mei aanbiedt op haar campussen in Leuven, Gent, Kortrijk, Brugge en Brussel organiseert de Leuvense alma mater nu ook virtuele stille studieruimtes in een bibliotheek naar keuze. In een andere virtuele ruimte kan je tijdens een pauze even bijpraten met andere medestudenten.

De KU Leuven wil hiermee tegemoet komen aan de behoefte van studenten om samen te studeren, wat in normale examenomstandigheden door velen gebeurt in bibliotheken of leercentra. Om hieraan tegemoet te komen stelt de KU Leuven momenteel een beperkt aantal fysieke plaatsen ter beschikking op haar campussen. In Leuven ligt het maximaal aantal studieplekken op 150. Op de campussen in de vermelde andere steden gaat het om een 20-tal plaatsen.

Vanaf heden biedt de Leuvense universiteit ook virtuele studieruimtes aan. Op het digitaal platform Toledo kunnen studenten via BlackBoard Collaborate hun favoriete virtuele bibliotheek kiezen om in stilte te studeren. De studenten zien elkaar maar moeten hun microfoon uitzetten. Wie even wil pauzeren kan zich verplaatsen naar een virtuele Chill & Refill Ruimte waar men wel kan praten met medestudenten.