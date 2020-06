Hevige brand in loods Sint-Eloois-Winkel, alle materiaal verloren

Ledegem - In de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel woedt er momenteel een hevige brand in een loods van een grondwerker. Het gebouw vol materiaal is totaal verloren.

De brandweer werd vrijdag rond de middag opgeroepen naar de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel. Uit een loods van een aannemer in grondwerker hadden buurtbewoners rook zien komen. Toen de brandweer ter plaatse kwam, leek de situatie nog mee te vallen. Uit de poort kwam een rookpluim, maar die was nog niet erg hevig. Tot plots de lichtstraten in het dak het begaven en de brand zuurstof kreeg. In een mum van tijd evolueerde de brand tot een vuurzee met een enorme zwarte rookwolk. Voor de brandweer was het onbegonnen werk om de vlammen nog onder controle te krijgen. Er volgde een luide ontploffing en het dak stortte deels in.

De loods dient als opslagplaats voor vrachtwagens en andere machines. Er stonden toestellen in die amper een paar maanden oud zijn. Alles lijkt verloren door de brand. Wat de oorzaak is, is nog onduidelijk. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak