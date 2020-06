Vanaf 15 juni kunnen we bijna overal in Europa op vakantie

De meeste landen uit de Schengenzone zullen hun grenzen openen vanaf 15 juni. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan VTM Nieuws na een vergadering van de Europese Raad. Om buiten Europa te reizen wordt het afwachten tot begin juli.

“De grenscontroles worden opgeheven op 15 juni”, zei minister De Crem na afloop van de vergadering. “De meerderheid van de Schengenlanden heeft zich daar achter geschaard, onder meer al onze buurlanden. Alleen Spanje zal sowieso pas op 1 juli de grenzen openen.”

Met een aantal landen, onder meer Griekenland, wordt nog verder onderhandeld. Zij willen voorlopig niet zomaar voor alle landen de deuren openzetten, onder meer België wordt daar nog als een risicoland gezien. “Maar ik ga ervan uit dat we ook met die landen nog wel een akkoord vinden tegen 15 juni”, aldus De Crem. Over welke landen het gaat behalve Griekenland wilde hij niet zeggen.

Bedoeling is in ieder geval dat in alle landen van de Schengenzone burgers vrij kunnen reizen, dus ook zonder een verplichte quarantaine bij aankomst of terugkeer. “Indien een van de landen daarvan wil afwijken, zal dat sowieso wederkerig zijn”, aldus De Crem. Met andere woorden: wie voorwaarden oplegt aan de Belgen, zal diezelfde maatregelen opgelegd zien aan zijn eigen burgers als die naar België willen reizen.

Wie buiten Europa wil reizen zal nog even geduld moeten hebben. Want dat zal volgens de minister niet kunnen vóór 1 juli. “Er is nog geen beslissing genomen, maar wellicht zal dat tegen eind juni duidelijk worden.”