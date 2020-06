Na feestje met prins Joachim: nu ook tweede besmetting met coronavirus vastgesteld

Na het feestje in Córdoba waarop prins Joachim vorige week dinsdag te gast was en later op de week positief werd getest op het coronavirus, is een tweede besmetting vastgesteld. De regionale minister van Volksgezondheid wijst met een beschuldigende vinger naar de Belgische royal, want de zoon van prinses Astrid had helemaal niet mogen feesten zo kort na zijn aankomst in Spanje. Bovendien is het ook nog niet duidelijk hoé Joachim naar Spanje kon vliegen, zonder geldige reden. Vermoedelijk stelde zijn schoonmoeder op naam van een van haar ondernemingen een arbeidscontract op voor hem, zo vertellen Spaanse intimi van het koppel aan onze redactie.

De 28-jarige prins Joachim bevindt zich al dagenlang in het oog van de storm in Spanje. Een lang verhaal kort. In een gelekt, intern document van de Andalusische regering werd gewaarschuwd voor een coronapatiënt die met het vliegtuig vanuit België naar Spanje was afgereisd. Twee dagen later woonde hij, nog volgens de nota, in Córdoba een samenkomst met 27 familieleden en vrienden bij. Daags nadien werd hij ziek, waarna hij positief testte op het coronavirus.

Prins Joachim. Foto: Belga

El Cuerpo Nacional de Policía, de Spaanse nationale politie, heeft de zaak nu onderzocht en komt tot een andere conclusie. Op het feestje van vorige week dinsdag waren “ongeveer” 15 genodigden. Het verschil tussen 15 of 27 is dat tussen een legale en een illegale activiteit, tussen vrijuit gaan en een boete van 600 tot 10.000 euro riskeren. In Spanje zijn bijeenkomsten tot 15 personen toegelaten.

Toch heeft Joachim wel degelijk contact gehad met 27 mensen. Blijkbaar was hij op twee feestjes op twee dagen, zo bericht de krant ABC op basis van het politieonderzoek. Het eerste werd vorige week maandag georganiseerd voor familie op een landgoed van zijn schoonouders in Hornachuelos, met 12 gasten. Het tweede – en daarover gaat de commotie – was dinsdag voor vrienden in het ouderlijke huis van zijn partner Victoria in Córdoba, met “ongeveer” 15 gasten. Opgeteld zijn dat 27 contacten.

Geen quarantaine

Na het onderzoek van de nationale politie krijgt Joachim normaal gezien geen boete. Toch wordt het nog vervelend voor hem. Want vrijdag maakte Jesús Aguirre, minister van Volksgezondheid voor Andalusië, bekend dat een tweede gast positief heeft getest op het coronavirus. De 27 bezoekers van beide feestjes, die in quarantaine zitten, werden onderzocht. Over de identiteit van de tweede patiënt zijn geen details bekendgemaakt.

Blijft de vaststelling dat Joachim helemaal niet op de feestjes mocht zijn. Want hij beging wel minstens één andere overtreding: hij respecteerde de quarantainemaatregelen niet. Na aankomst in Madrid op zondag 24 mei moest hij eerst twee weken in zelfisolatie gaan. Maar in plaats daarvan reisde de zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip direct door naar Córdoba. “Hij had in quarantaine moeten blijven”, zei minister Aguirre op de persconferentie van vrijdag.

Het is bovendien de grote vraag hoe Joachim naar Spanje kon vliegen. Geen enkele Belg mag zomaar naar het buitenland afreizen, tenzij voor een essentiële verplaatsing voor bijvoorbeeld het werk. Bronnen in Laken verklaarden dat hij waarschijnlijk in Spanje moest zijn voor een stage en een getuigschrift van het bedrijf kon voorleggen.

Spaanse intimi van het koppel vertelden onze redactie een ander verhaal. “De schoonvader van Joachim had hem uitgenodigd om over te komen vanuit België. Hij wilde zijn dochter Victoria de ultieme verrassing bezorgen voor haar dertigste verjaardag, vorige week maandag. De schoonmoeder stelde op naam van een van haar ondernemingen een arbeidscontract voor Joachim op.”

Zaak afgesloten

Premier Sophie Wilmès (MR) zei maandag, na twee dagen ophef, dat de zaak afgesloten was: “Case closed.” Ze deed die uitspraak aan het Atomium in Brussel, dat ze heropende met Joachims ouders Astrid en Lorenz. Prinses Astrid weigerde commentaar te geven.