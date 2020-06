Weigeraars digitale meter riskeren niet meteen afsluiting stroom

Wie weigert een digitale meter te laten plaatsen, kan in theorie afgesloten worden van het stroomnet. In de praktijk loopt het zo geen vaart, sust netbeheerder Fluvius.

De uitrol van de digitale meter is officieel gestart op 1 juli vorig jaar. Intussen zijn in Vlaanderen zo’n 260.000 dergelijke meters geïnstalleerd. De installatie ervan is verplicht, en kan niet geweigerd worden. Toch weigert zowat 1 procent de plaatsing van een digitale meter.

Vlaams Belang waarschuwt dat wie een digitale meter weigert, uiteindelijk een afsluiting van het stroomnet riskeert. De partij vindt de maatregel “disproportioneel”.

Weigeren door foutieve informatie

Distributienetbeheerder Fluvius bevestigt dat de weigeraars van een digitale meter volgens de wet riskeren afgesloten te worden. “Maar dat willen we absoluut vermijden en ligt ook niet op tafel bij ons”, aldus woordvoerster Isabel Van Cutsem.

Wie de plaatsing van een digitale meter weigert, wordt in eerste instantie gecontacteerd door een overtuigingscel van Fluvius. “Uit die contacten blijkt dat weigeraars zich meestal baseren op foutieve informatie. Uiteindelijk gaat 70 procent van die mensen toch akkoord met een plaatsing.”

De volgende stap bij weigering is een ingebrekestelling van de klant door Fluvius, waarna een verzoeningsprocedure bij het vredegerecht volgt. “In twaalf dossiers zou het op dergelijke procedure kunnen uitdraaien”, bevestigt de woordvoerster. “Maar het is vooral de bedoeling van die procedure om te blijven praten. Finaal wil Fluvius het niet tot een afsluiting van het net laten komen.”