Heel wat Vlamingen zijn gehecht aan hun vaste frituur. Vaak dankzij de zelfgemaakte tartaar of lekkere stoofvleessaus, maar even vaak ook omdat de uitbaters maar al te graag een babbeltje slaan of een luisterende oor bieden. En om dat te vieren willen we van jou weten: wat maakt jouw favoriete frituur nu zo bijzonder?