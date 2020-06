Is Christian Brueckner de “mysterieuze blonde man” die getuigen zagen rondhangen aan flat in Portugal? En heeft hij ook moord op ‘Duitse Maddie McCann’ op zijn geweten?

Er komen steeds meer details aan het licht over Christian Brueckner (43), de man die verdacht wordt van de ontvoering van het Britse meisje Maddie McCann. Zo wordt hij ook in verband gebracht met de moord op de ‘Duitse Maddie McCann’ en zijn Britse kranten ervan overtuigd dat hij de “mysterieuze blonde man” is die in de dagen voor de verdwijning van Maddie rondhing aan het appartement van haar gezin in Portugal.