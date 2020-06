Cercle heeft Ivoriaanse verdediger beet en kijkt ook naar Corryn

Cercle Brugge staat op het punt om Serge-Philippe Raux Yao van Auxerre aan te werven. De 21-jarige Franse centrale verdediger met roots in Ivoorkust stond ook in de belangstelling van Angers en Saint-Etienne maar tekent voor vier seizoenen bij Cercle.

De optie (zowat 4 miljoen euro) op Yao’s voorganger Yves Dabila werd niet gelicht en hij keert voorlopig terug naar moederclub Lille. Na de terugkeer van de Griekse verdediger Chatziisaias naar zijn Turkse club Rizespor had Cercle nood aan een extra centrale verdediger.

Monaco-adviseur Igor Korneev wil ook de Noorse aanvaller Jens Petter Hauge (20) van Bodo Glimt naar Cercle halen. Ook Alexander Corryn is in beeld. Zijn contract bij KV Mechelen werd niet verlengd. Over zijn toekomst lijkt Corryn zich geen zorgen te moeten maken. De linksback kan rekenen op concrete interesse van twee eersteklassers, waaronder Cercle Brugge. Ook enkele clubs uit 1B informeerden al bij zijn entourage maar Corryn rekent erop om zijn carrière verder te zetten in 1A. “Ik hoop zo snel mogelijk op duidelijkheid voor volgend seizoen.”