Pro League heeft dagvaarding van Waasland-Beveren aan zijn broek, club zwaait met positief advies: “Inbreuken gepleegd”

Waasland-Beveren vecht zijn gedwongen degradatie niet alleen aan via het BAS. De club heeft ook bij de burgerrechtbank een zaak aangespannen tegen de Pro League naar aanleiding van toegekende licentie van Moeskroen. De Oost-Vlamingen voelen zich verder gesterkt door een positief advies van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

“Het advies van de auditeur stelt dat de beslissing tot degradatie van Waasland-Beveren op het eerste gezicht een inbreuk uitmaakt op het mededingingsrecht”, vertelt Tom Rombouts, clubadvocaat. “Het auditoraat is op een duidelijke manier van oordeel dat die beslissing voor gevolg heeft dat een concurrent wordt uitgesloten. Bijgevolg is die beslissing er een om de concurrentie te beperken.”

Het auditoraat heeft een advies van 17 pagina’s geformuleerd en verschijnt op de zitting van 17 juni voor het mededingingscollege. “De auditeur moet voordien zijn advies en bevindingen kenbaar maken”, aldus Rombouts. “En die vindt dat er op het eerste gezicht inbreuken zijn gepleegd.”

“Het auditoraat preciseert verder dat deze beslissing, in plaats van een competitie met zeventien of achttien ploegen te organiseren, geen legitiem doel beoogt doch enkel de financiële en economische belangen van bepaalde (lees zestien) clubs tracht te beschermen. Gelet op dit advies en de overwegingen is Waasland-Beveren vol vertrouwen dat het Mededingingscollege in dezelfde zin zal oordelen”, klinkt het.

Achtergrond

Het resultaat van de stemming van de algemene vergadering van de Pro League op 15 mei was dat de stand na 29 speeldagen als finaal werd beschouwd, maar ook dat er sportieve gevolgen aan gegeven moest worden. Club Brugge werd uitgeroepen tot kampioen, Waasland-Beveren zakt als rode lantaarn naar 1B.

Maar de Waaslanders vechten die stemming aan. Een eerste verzoek tot bemiddeling bij de Pro League werd afgewezen. Daarom start Waasland-Beveren weldra wellicht een arbitrageprocedure op bij het BAS om de bezwaren te laten toetsen en de beslissing van 15 mei om te draaien. De Waaslanders vinden een nietigverklaring, zonder kampioen en degradatie dus, logischer en verwijzen daarvoor naar een precedent uit de Tweede Wereldoorlog.

Waasland-Beveren heeft het BAS gevraagd om in de laatste week van juni te pleiten. Het is enkel nog wachten op het BAS zelf.

Maar de club zet in op meerdere paarden. Een aandeelhouder van de Waaslanders en de supportersfederatie hebben een klacht tegen de Pro League ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), dat waakt over de concurrentieregels binnen of tussen ondernemingen. Eerder dienden Antwerp, Virton, Roland Duchâtelet en een aandeelhouder van Waasland-Beveren al een klacht in bij de Belgische Mededingingsautoriteit. Na de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei voelden een aantal clubs zich bij de stemming zwaar onder druk gezet. Ze vragen om eerlijke concurrentie en zijn de achterkamerpolitiek beu.

Voorzitter Dirk Huyck. Foto: Photo News

Licentie Moeskroen

Op de clubwebsite ging Waasland-Beveren dieper in op haar aanval ten aanzien van de licentie van Moeskroen, waarvoor ze een procedure gestart is voor de burgerrechtbank.

“Volgens ons had de licentiecommissie terecht geoordeeld om Moeskroen geen licentie toe te kennen, met als voornaamste motivering dat deze club reeds gedurende jaren in handen is van makelaars. Om de integriteit van de sport te beschermen was die beslissing dan ook zeer correct. Het licentiereglement verbiedt immers dat een club in handen is van een spelersmakelaar of waarbij een spelersmakelaar een belangrijke invloed kan hebben. Tot grote verbijstering van Waasland-Beveren heeft het BAS de overtuigende bewijsstukken aangaande de invloeden van de makelaars (waaronder de welgekende Pini Zahavi) bij Moeskroen niet in overweging genomen.”

“Volgens Waasland-Beveren heeft het BAS bepaalde regels van openbare orde en mededingingsregels niet juist toegepast. Om deze reden heeft Waasland-Beveren haar raadslieden dan ook de opdracht gegeven om de beslissing van BAS te laten annuleren voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel zoals voorzien in het Gerechtelijk Wetboek. Het ontwerp van dagvaarding wordt thans opgesteld en zal volgende week dan ook betekend worden waarna de zaak ingeleid zal worden”, meldt de club.