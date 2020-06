Hoogwater in Venetië: San Marcoplein onder water

In Venetië is het water in de nacht van donderdag op vrijdag 116 centimeter boven het normale zeeniveau uitgestegen. Dat heeft het lokale bestuur bekendgemaakt. Het bekende San Marcoplein, het diepstgelegen punt in Venetië, kwam daardoor onder water te staan.

Hoogwater komt in Venetië vooral voor in de herfst en de winter. Afgelopen november richtten overstromingen nog heel wat schade aan in de stad. Toen stond het water 187 centimeter hoger dan normaal.

Door de coronacrisis is het toerisme in de Italiaanse stad compleet stilgevallen. Langzaamaan komen de eerste bezoekers wel terug.