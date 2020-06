Frans bedrijf veroordeeld omdat ze werknemer niet genoeg werk gaven: “Psychologische marteling”

Een Frans bedrijf is veroordeeld tot een boete van 40.000 euro omdat het een werknemer niet genoeg werk gegeven had, waardoor die een bore-out opgelopen heeft. Het gaat om een primeur, meldt Franceinfo.

Wat Frédéric Desnard overkomen is, zou de deur op een kier kunnen zetten voor veel meer rechtszaken. De Fransman werkte voor het Franse bedrijf Interparfums. Toen hij daar een grote klant verloor, werd hij weggepromoveerd tot verantwoordelijke algemene diensten. In die functie zou hij tal van activiteiten van de groep gaan coördineren. Of zo stond dat toch in zijn contract. In de praktijk deed hij niets meer dan de tablet van de baas configureren en de strijk van zijn baas doen.

Al zijn vragen om werk bleven onbeantwoord en de man werd er ziek van. Zo ziek dat hij in een depressie en een bore-out wegzakte. “Je vervelen op het werk is vreselijk. Je schaamt je tegenover je collega’s, dus ontwijk je ze allemaal. Ik ging niet meer met hen ontbijten, want ik had niets om hen te vertellen. Het is een psychologische marteling.”

Zes maanden ziek thuis

Zes maanden zat hij ziek thuis, waarna zijn werkgever hem ontsloeg. Desnard vond dat niet eerlijk: hij vond zijn bore-out de schuld van zijn werkgever, die hem gepest had door hem geen werk te geven. Toen hij zes jaar geleden ook nog een epileptische aanval kreeg tijdens het rijden met zijn auto, was de maat vol. Hij nam een advocaat onder de arm en diende een klacht in.

Interparfums werd ondanks aangetekend beroep veroordeeld tot een schadevergoeding van 40.000 euro. Volgens de rechter lag het gebrek aan werk en de verveling van Desnard inderdaad aan de basis van zijn verslechterende gezondheid. De rechter kreeg een getuigenis in handen die het bedrijf de das omdeed. “Meneer Desnard was het beu om niets te doen. Hij was een stoplap en door die situatie werd hij zo depressief dat hij zelfs meer en meer sprak over zelfdoding.” Een andere werknemer getuigde dat Desnard “beetje bij beetje depressiever werd, tot hij het niet meer aan kon”.