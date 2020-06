Man die in het openbaar voor ogen van vrouwen masturbeert, riskeert celstraf: “Maar ik maakte filmpjes voor pornosite”

Knokke-Heist - Een 37-jarige man uit Knokke-Heist riskeert in de Brugse rechtbank zes maanden cel voor openbare zedenschennis.

Op 28 november 2017 achtervolgde David V. een vrouw op de Zeedijk in Knokke. Ter hoogte van de openbare toiletten deed hij zijn broek af en begon hij voor de ogen van de vrouw te masturberen. “Doet jou dat iets?” vroeg hij aan het slachtoffer, dat totaal verbouwereerd wegliep en de politie verwittigde.

Een drietal weken later lapte V. een andere vrouw hetzelfde in een Knoks park. Het slachtoffer zag hoe hij vanuit de struiken stond te masturberen in haar richting. De man werd opgepakt en haalde een opmerkelijke verklaring boven voor zijn gedrag. “Ik maakte filmpjes voor een pornosite”, beweerde hij. “Je kan tot 90 dollar verdienen aan zo’n filmpje.”

Volgens zijn advocate had D. niet door dat de ‘slachtoffers’ in dergelijke filmpjes actrices zijn. “Van een seksuele problematiek is bij mij cliënt geen sprake”, stelde ze. “Hij deed het uit winstbejag. De kans op herval is dan ook klein.” V. heeft een blanco strafblad, zijn advocate vroeg de gunst van de opschorting.

De uitspraak volgt op 25 juni.