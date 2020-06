Sneller dan verwacht: woonzorgcentra mogen vanaf 10 juni meer bezoekers ontvangen

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, heeft ook de Vlaamse Taskforce voor de woonzorgcentra een aangepast kader uitgewerkt. Ze zouden een eigen bezoekersregeling mogen hanteren, vanaf 8 juni in de autonome assistentiewoningen en vanaf 10 juni in de woonzorgcentra.

Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit, rekening houden met de veiligheidsprincipes. Zo kan het zijn dat de bezoekmogelijkheid per afdeling varieert, of dat het zelfs per bewoner kan verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien.

De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling, klinkt het. Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar bezoek is in principe ook mogelijk in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes. De voorzieningen kunnen binnen de eigen mogelijkheden bepalen om cafetaria’s en restaurants opnieuw te openen vanaf 10 juni. Vanaf die datum mogen bewoners het woonzorgcentrum verlaten, onder bepaalde voorwaarden, voor bijvoorbeeld familiebezoek of een wandeling.

Elk woonzorgcentrum moet zelf bepalen hoe het bezoek georganiseerd wordt en hoeveel bezoekers maximaal (gelijktijdig) zijn toegelaten, met een maximum van 10 personen per week. “De haalbaarheid voor de voorziening, de medewerkers en de infrastructuur zijn daarbij de toetssteen”, aldus de Task Force.

Mondmaskers nog verplicht

Het kader legt ook een aantal minimale veiligheidscriteria op, zoals 1,5 meter afstand houden, het toepassen van correcte handhygiëne en het registreren van elk bezoek. Ook moeten alle bezoekers - behalve in open lucht - nog minimaal een stoffen masker dragen en moeten de ruimte waar het bezoek plaatsvindt en het bezoekerstoilet na elk bezoek gereinigd en gedesinfecteerd worden en voldoende verlucht.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke is tevreden met de beslissing van de Taskforce. “Nu steeds meer versoepelingen gebeuren die opnieuw meer sociaal contact mogelijk maken, moeten we ook denken aan de bewoners van de woonzorgcentra en hun familie. De veiligheid en bescherming tegen het virus blijven absoluut vooropstaan, en tegelijk geven we meer ruimte om elkaar te zien. Heel veel mensen snakken hiernaar en zullen aftellen naar 10 juni.”