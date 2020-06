Allereerste Covid-veroordeelde gaat vrijuit voor nieuwe aantijgingen

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De allereerste veroordeelde voor overtredingen van de Covid-maatregelen in ons land is vrijdagnamiddag in Brussel vrijgesproken van recidive. De politie zwierde Saâd A. (23) nochtans vier dagen na zijn eerste veroordeling opnieuw op de bon voor het schenden van het samenscholingsverbod.

Saâd A. kwam met een bang hart naar de rechtbank en daar had hij een goede reden voor. Eind april werd hij in Molenbeek al eens tot een werkstraf van 125 uur gemeenschapsdienst veroordeeld omdat de politie hem in volle lockdown in een paar dagen tijd tot viermaal toe op straat betrapt had in gezelschap van vrienden. Het groepje nam telkens een loopje met social distancing en toen de politie hen daarop wees, riep Saâd A. de buurt op om de politie te verjagen.

Vier dagen na zijn veroordeling liep Saâd A. echter opnieuw tegen de lamp. In het holst van de nacht werd hij door de politie gezien in het gezelschap van een groepje, dat uit elkaar stoof toen de patrouille naderde. Het parket meende dat Saâd zijn lesje duidelijk nog niet geleerd had en eiste 3 maanden cel en een boete van 2.000 euro.

Maar de rechter oordeelde dat een proces-verbaal in deze slechts een inlichting is en geen kracht van bewijs heeft. “Er is geen identiteit van de aanwezigen genoteerd, geen objectieve inschatting van de afstand tussen de aanwezigen noch het bewijs geleverd dat de groep ook lang ter plekke bleef. Dus blijft de versie van beklaagde, die het heeft over een avondlijke wandeling met een huisgenoot en een toevallige babbel met vrienden, overeind. Ik spreek hem dan ook vrij.”

