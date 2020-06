Guido Brepoels nieuwe trainer van KRC Genk… Ladies

Guido Brepoels keert terug als hoofdtrainer en technisch directeur van KRC Genk Ladies. De bijna 59-jarige Brepoels tekent bij het vrouwenteam een contract voor drie jaar.

Door Brepoels opnieuw aan te stellen wil KRC Genk Ladies haar structuur bijsturen om een vaste waarde te blijven aan de top van het Belgisch vrouwenvoetbal.

Eerder was hij in het seizoen 2018-2019 al aan de slag als coach bij de vrouwenploeg van Racing Genk. Het was toen voor Brepoels zijn eerste klus als coach bij een vrouwenteam. Eerder in zijn carrière was hij trainer bij de mannenploegen van onder meer Hasselt, Tongeren, OH Leuven, KVSK United, STVV, Dessel Sport, Waasland-Beveren en Patro Eisden. Met Sint-Truiden werd Brepoels kampioen in tweede klasse (2009) en behaalde hij het daaropvolgende seizoen Play-off 1 in de Jupiler Pro League.