De grenzen gaan binnenkort open, en plots begint iedereen weer reizen te boeken

Dat het geen gewone zomer wordt, dat wisten we al. Maar nu blijkt dat we toch nog op vakantie willen gaan. Nadat de Nationale Veiligheidsraad woensdag het licht op groen had gezet, kwamen de boekingen vlotjes binnen. Al blijft het voor veel populaire zomerbestemmingen zoals Turkije nog even afwachten.

Donderdag, de dag na de Nationale Veiligheidsraad, zag TUI het aantal boekingen verdubbelen in vergelijking met vorige week. “Tachtig procent reserveerde enkel tickets, twintig procent ging voor een pakketreis (vlucht en verblijf). De grote meerderheid die al boekte, zijn mensen met een tweede verblijf in het buitenland. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over hotels of logies ter plaatse”, zegt Piet Demeyere van TUI. Spanje blijft daarbij erg populair. TUI doet de eerste vlucht op 20 juni, maar start pas echt op vanaf 1 juli en hoopt de zomer toch nog een beetje te kunnen redden.

Brussels Airlines heeft het over een vervijfvoudiging van het aantal boekingen in vergelijking met vier weken geleden en een verdubbeling tegenover twee weken geleden. Brussels Airlines begint zoals bekend vanaf 15 juni weer te vliegen. Eerst in Europa, nadien naar de meeste populaire vakantielanden. “We voelen duidelijk dat de mensen weer willen reizen. De vraag is momenteel het sterkst op korte termijn (binnen twee tot drie weken vertrekken). Met Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië als meest populaire bestemmingen. Omdat we een van de weinige maatschappijen zijn die al een netwerk tot eind augustus hebben gepubliceerd, merken we ook dat de vraag naar tickets op iets langere termijn terugkomt”, zegt Maaike Andries van Brussels Airport.

Autovakanties

Toch zullen velen deze zomer voor de wagen kiezen, om zeker te zijn dat ze nergens komen vast te zitten. TUI ziet een sterke stijging in het aantal autovakanties. Vooral dan naar Frankrijk en Duitsland. “In vergelijking met vorige week spreken we daar over een verdrievoudiging van het aantal boekingen”, zegt Piet Demeyere.

Het toerisme trekt dus opnieuw wat aan. Toch zal 2020 een zwart jaar worden in de geschiedenis van de luchtvaart, want de verliezen in de sector lopen hoog op. Brussels Airport verwacht door de coronacrisis dit jaar een nettoverlies van 200 miljoen euro. Dat zei topman Arnaud Feist vrijdag in de marge van de persconferentie over de heropstart van het commerciële vliegverkeer.

Pas tegen 2023 of later verwacht Brussels Airport opnieuw het passagiersaantal van voor de crisis, zei topman Arnaud Feist.

