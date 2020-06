Van kersenplukker tot multimiljonair: ‘bingokoning’ Willy Michiels overleden op 82-jarige leeftijd

Haaltert -

De bingokoning is niet meer. Willy Michiels, jarenlang burgemeester van Haaltert en multimiljonair dankzij de invoer en uitbating van bingomachines, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de burgemeester van Haaltert aan onze redactie. Michiels was al enkele jaren uit de casinowereld en de politiek gestapt na een bijzonder leven, waarin hij verre van onbesproken was.