Burgemeester Hulst: “Hoe men omgaat met Nederlands-Belgische grenssituatie kan echt niet”

De burgemeester van het Nederlandse Hulst, Jan-Frans Mulder, heeft samen met een aantal Belgische collega’s een brief geschreven naar minister voor Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. De burgemeesters vinden de huidige grenssituatie en de communicatie errond “onduidelijk en onzorgvuldig”.

“Hoe de Nederlands-Belgische grenssituatie al sinds 15 maart 2020 is en hoe er mee om wordt gegaan, kan echt niet. Dat is geen manier van doen”, zegt Jan-Frans Mulder in zijn brief. “Maar verder dan een telefoontje van zijn kabinet kom je niet.”

Volgens de burgemeester van Hulst veroorzaakt de grenssituatie nochtans veel frustratie. Het omrijden zou mensen veel geld en tijd kosten. In die mate dat de provincie Zeeland de gedupeerden nu - op vraag van de burgemeester - zal ondersteunen.

Mulder vindt het vooral bizar dat, terwijl de Belgische grenzen nog gesloten waren, er wel plots familiebezoek toegestaan was aan de andere kant van de grens zonder dat daar overleg over plaatsvond met hem. “Geldt familiebezoek voor beide zijden van de grens? Op die vraag is een duidelijk antwoord in België niet te vinden”, klinkt het. “En hoe zit het met het winkelen? Mag een Zeeuws-Vlaming nu ook over de grens om een boodschap of om te tanken? Ook daar is geen duidelijkheid over. Het blijkt in de praktijk vooral af te hangen van welke Belgische politieman de controle uitvoert. Dat is echt van de zotte!”

Nog volgens de burgemeester worden nog steeds mensen uit Zeeuws-Vlaanderen teruggestuurd en zijn er nog steeds boetes wanneer getankt wordt in België. “Terwijl we in Hulst alweer behoorlijk wat Belgen verwelkomen, die genieten op de terrassen en boodschappen doen in de supermarkten. Die tegenstelling roept irritatie op. Dat is logisch. En dat willen we niet in Hulst.”