FAVV krijgt flinke oplawaai in de rechtbank, katje Lee mag blijven leven: “Dit is een kwalijk precedent, en gaat een dure grap worden”

Een nieuw hoofdstuk in de saga rond katje Lee. De rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen heeft beslist dat het dier mag blijven leven. Taferelen van blijdschap op de trappen van het Antwerpse justitiepaleis, al is niet iedereen even euforisch. “Dit is een kwalijk precedent”, vindt Steven Van Gucht, Sciensano-viroloog en rabiës-expert. “Het is niet omdat iemand de media haalt, dat daar uitzonderingen voor moeten gemaakt worden.”