Ook Beerschot stapt naar het BAS: “Wij eisen gelijke behandeling voor alle clubs”

Beerschot stapt, in navolging van Waasland-Beveren naar het BAS. Dat heeft de club vandaag bekendgemaakt. In een verklaring op de clubwebsite hekelt Beerschot de ongelijke behandeling van de profclubs door de Pro League. Het valt onder meer de doorgevoerde reglementswijziging aan waardoor de tweede promotiefinale in 1B met nieuwe spelerskernen kan gespeeld worden.

Beerschot schrijft in een verklaring dat de reglementswijziging over de speelgerechtigdheid van de spelers van OH Leuven en Beerschot in de tweede promotiefinale nooit werd gestemd in de Algemene Vergadering van de Pro League van 15 mei en dat die wijziging ook nooit werd opgenomen in de notulen van die Algemene Vergadering. Bovendien tast de befaamde reglementswijziging de rechtszekerheid van de competitie aan, zo schrijft de club. Beerschot heeft de Pro League daarover gecontacteerd en kreeg een weinig hoopgevend antwoord van Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League. Beerschot heeft vervolgens laten weten dat het de beslissing van de Pro League zal aanvechten voor het BAS.

Daarnaast hekelt Beerschot ook het drukkingsmiddel van de Pro League om Westerlo te laten promoveren als OHL en Beerschot de finale niet zouden (kunnen) beslechten. Ook dat gaat volgens de club in tegen de algemene rechtsprincipes en is daardoor niet reglementair. Beerschot zal aan het BAS ook vragen in welke mate de solidariteitsbijdragen als drukkingsmiddel mogen gebruikt worden om een beslissing af te dwingen of om clubs te weerhouden van naar het BAS of een andere rechtsinstantie te laten stappen.

Tot slot beraadt Beerschot zich ook nog over verdere stappen inzake de wijziging van de competitieformats van volgend jaar. Zo zijn de Kielse Ratten niet te spreken over het feit dat slechts een beperkt aantal clubs 40 competitiewedstrijden zal spelen, terwijl het grootste gedeelte van de clubs slechts 30 of in 1B slechts 28 wedstrijden zal kunnen afwerken. “Dit leidt alleen maar tot nog meer ongelijkheid, tot te grote fluctuaties in het budget maar is ook een aanfluiting voor het profvoetbal”, concludeert Beerschot.

