Hij blijft een dikke week in het ziekenhuis, en heeft 1 kans op 5 om er te sterven: dit is het profiel van de opgenomen coronapatiënt

Zijn het vooral jongere of oudere mensen die nu met het coronavirus in het ziekenhuis belanden? Zijn het vooral mannen of vrouwen? En hoe groot is de kans op overleven eenmaal iemand op de afdeling intensieve zorgen is beland? Sciensano onderzocht de gegevens van 70 procent van de patiënten die de voorbije weken in de ziekenhuizen werden opgenomen, en kwam tot de profielschets van de coronapatiënt.