We mogen vanaf 15 juni weer reizen, maar in welke landen zijn we dan al welkom en in welke nog niet?

Ja, we mogen straks op reis gaan binnen Europa. Maar nee, we weten nog altijd niet van alle landen of we welkom zijn. Wie had gedacht dat de EU de arm van alle lidstaten zou kunnen omwringen, had het duidelijk verkeerd voor. Vanaf 15 juni openen de meeste lidstaten wel hun grenzen, maar lang niet allemaal. Maar in welke landen zijn we dan al welkom en in welke nog niet? Een overzicht.