Trump tijdens persconferentie: “Niemand heeft zoveel voor zwarte gemeenschap gedaan als ik”

Na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd heeft de Amerikaanse president Donald Trump de politie in het hele land opgeroepen alle burgers gelijk te behandelen, ongeacht hun huidskleur. De president voegde er ook aan toe dat hij zelf heel erg veel heeft gedaan voor de zwarte gemeenschap.

Elke Amerikaan moet een gelijke en faire behandeling krijgen van de veiligheidstroepen, aldus de president. “Dat is wat onze grondwet vereist en daar gaat het om in ons land”, zei Trump vrijdag in het Witte Huis.

Het politieoptreden van vorige week maandag in Minneapolis, in de staat Minnesota, dat tot de dood van Floyd leidde, noemde Trump onaanvaardbaar. “We hebben gezien wat vorige week gebeurd is. Dat kunnen we niet toelaten.”De president voegde eraan toe: “Niemand heeft voor de zwarte gemeenschap gedaan wat president Trump gedaan heeft.” Hij verwees naar de lage werkloosheid onder minderheden voordat de coronacrisis uitbrak en de steun aan universiteiten die traditioneel veel zwarte studenten hebben.

Trump beloofde ook nog dat “de economie er alleen maar op zal vooruit gaan” als hij herverkozen wordt in november. “Het enige wat ons kan tegenhouden is een slecht links beleid van belastingen en Green New Deals”, klonk het.

