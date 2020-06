Bijna 10.000 doden, en toch ging het haast nooit over palliatieve zorg: “We hebben opnieuw een gezondheidsrevolutie nodig”

“Twee woorden heeft de Veiligheidsraad nooit uitgesproken: palliatieve zorg. Terwijl we bijna live op tv konden volgen hoe er meer dan 9.500 mensen gestorven zijn. Afgesloten van hun familie en vrienden. ”Professor Luc Deliens, hoogleraar palliatieve zorg aan de VUB en UGent steunt Kom op tegen Kanker, dat hun ‘Palliatief Debat’ herlanceert. Daarin roepen ze iedereen op om ook zijn of haar stem te laten horen. “We hebben opnieuw een gezondheidsrevolutie nodig.”

In maart werd het gelanceerd: het Palliatief Debat, waarbij iedereen ideeën mag aanreiken of patiënten over hun ervaringen kunnen vertellen. “Onmiddellijk daarna was er de lockdown en is ons initiatief ...