Tv-presentator tegen ziedende voormalig advocaat van Trump: “Je blaft in het rond als een gek”

Piers Morgan, de presentator van Good Morning Britain, een Britse ochtendtalkshow heeft er een bewogen dag op zitten. De omstreden presentator, die in het verleden veel kritiek uitte op onder andere Meghan Markle, had de voormalige advocaat van president Trump, Rudy Giuliani op bezoek. Hij maakte een opmerkelijke passage gemaakt in de show. Minutenlang ging Giuliani, vroeger nog de oud-burgemeester van New York, tekeer tegen de tv-presentator. Morgan stelde hem vragen over Trumps intussen beruchte tweet: “When the looting start, the shooting starts”. In de video hierboven ziet u hoe hoog de emoties bij de intussen 76-jarige Giuliani opliepen.