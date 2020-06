Hoe de dood van George Floyd de VS confronteert (en laat afrekenen) met de meest omstreden helden van weleer

De dood van George Floyd confronteert de VS opnieuw met het verleden. Al jaren woedt de discussie of standbeelden die verwijzen naar de zuidelijke Geconfedereerde Staten moeten verdwijnen. Ze zijn in de ogen van velen een pijnlijke herinnering aan de slavernij en raciale onderdrukking. De protestgolf van de voorbije dagen doet in Richmond, de voormalige hoofdstad van de zuidelijken, zelfs het standbeeld sneuvelen van generaal Robert E. Lee, in de burgeroorlog van 1861-1865 de opperbevelhebber van de zuidelijke troepen. De generaal zelf zou de ingreep alleen maar gesteund hebben.