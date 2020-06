Massale fraude door studenten gaat UGent niet in de koude kleren zitten: “Dit is een nachtmerrie”

Gent -

De online examens in het hoger onderwijs verlopen niet zonder slag of stoot. Aan de UGent heeft een grote groep ingenieursstudenten massale fraude gepleegd. Het incident stuit op onbegrip en ontgoocheling bij de universiteit. “De timing is ongelofelijk ongelukkig. In deze coronacrisis rekenden we op hun verantwoordelijkheid.”