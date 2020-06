Na Bundesliga en Premier League: ook in Serie A zijn vijf wissels toegelaten

Italië volgt het voorbeeld van Duitsland en Engeland en zal bij de hervatting van de voetbalcompetitie vijf wissels in plaats van de gebruikelijke drie toelaten.

Elke ploeg zal maximaal drie keer een wedstrijd mogen onderbreken om de vijf wissels door te voeren. In het geval van verlengingen in de beker mag nog een vierde keer worden gewisseld.

Wanneer de twee ploegen op hetzelfde moment een vervanging doorvoeren, zal dit voor beide als een onderbreking gelden.

In mei besliste de International Board (IFAB), het orgaan dat de spelregels in het voetbal beheert, dat er tot het einde van het seizoen vijf in plaats van drie wissels mogen plaatsvinden om de spelers wat te ontlasten.

In de Bundesliga wordt de regel al toegepast. De Premier League, die op 17 juni hervat, zette donderdag het licht op groen. In Italië rolt de bal opnieuw vanaf 12 juni in de beker. De Serie A herbegint op 20 juni.