Facebook verwijdert accounts van blanke “supremacists”

Bij de Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten voor gelijkheid en tegen geweld is geen sprake van buitenlandse inmenging via platformen van Facebook. Dat maakte het techbedrijf bekend. Wel zijn verschillende accounts verwijderd die gekoppeld waren aan een tweetal groeperingen die pleiten voor blanke overmacht.

De Amerikaanse procureur-generaal William Barr zei donderdag nog dat de Amerikaanse overheid bewijzen heeft dat “buitenlandse actoren” er alles aan doen om het geweld in de VS te verergeren. Maar dat gebeurt dan volgens Facebook-medewerkers niet via de platformen van het techbedrijf.

Via de twee groeperingen waar Facebook wel ingreep, Proud Boys en American Guard, werden tegenprotesten en bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij zouden zij zich ook fysiek willen mengen in de strijd. In sommige gevallen ook bewapend. Deze bewegingen zijn door Facebook eerder van de platformen verbannen. Ook accounts van mensen die zich voordeden als Antifa-leden en aanzetten tot geweld, werden offline gehaald.