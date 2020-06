Gerechtigheid voor Giovanni: ook Mexicanen komen straat op tegen politiegeweld

”Help me”, de video van de arrestatie van Giovanni López (30) doet akelig hard denken aan de beelden van George Floyd. Vorige maand werd de Mexicaan op straat hardhandig gearresteerd omdat hij geen mondmasker droeg. Vandaag eist de Mexicaanse bevolking antwoorden voor zijn dood diezelfde dag.

Donderdag braken er in Guadalajara, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Jalisco, zware rellen uit tussen politie en betogers aan het paleis van gouverneur Enrique Alfaro. Protestanten eisen gerechtigheid voor Giovanni López en zien gouverneur Alfaro als verantwoordelijke voor zijn dood één maand geleden. De protestactie leidde al snel tot rellen waarbij een politieagent in brand werd gestoken en uiteindelijk 27 mensen werden opgepakt.

De omstandigheden rond de dood van Giovanni López blijven een raadsel. Vorige maand werd de man gearresteerd omdat hij op straat rondliep zonder mondmasker. Op beelden van zijn arrestatie is te zien hoe López onder luid protest van zijn familie in een politieauto wordt geduwd. Wanneer die nadien op zoek gaan naar de 30-jarige metselaar, worden ze doorverwezen naar het ziekenhuis. Eens ze daar aankomen, is het al te laat. Doodsoorzaak is een zwaar hoofdletsel en op het lichaam werd ook een schotwond aangetroffen. Vermoedelijk is hij na zijn arrestatie gefolterd.

Corona verdeeldheid

”Ik zal er alles aan doen om gerechtigheid te krijgen voor Giovanni”, tweette gouverneur Alfaro donderdagavond. Toch wordt zijn verplichting om een mondmasker te dragen gezien als de oorzaak van Giovanni’s dood. Mensenrechtenorganisaties hadden Alfaro gewaarschuwd voor politiegeweld bij te strikte coronamaatregelen, maar de gouverneur was duidelijk: wie de maatregelen niet respecteerde, riskeerde een arrestatie.

In Mexico heerst er een grote verdeeldheid over de aanpak van de coronacrisis. President Andrés Manuel López Obrador voerde in midden mei al versoepelingen door om de economie draaiende te houden, maar de cijfers blijven stijgen. Ondertussen hebben gouverneurs zoals Alfaro hun eigen beleid om de crisis te stoppen, met alle gevolgen van dien.