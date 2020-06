Michel Preud’homme investeert in stadion van Standard (maar zwijgt over zijn toekomst)

Michel Preud’homme heeft gesproken. Dik 12 minuten op Standard-tv. Over het coronavirus, het voorbije seizoen, de kritische media, maar het antwoord op die ene vraag die iedereen zich stelt is wellicht voor maandag in deel 2 van het interview. We weten dus nog altijd niet of MPH coach van Standard blijft. Het enige wat we leerden is dat hij ook in het stadion investeerde. Flauw. Hieronder de belangrijkste zaken in de monoloog van Preud’homme.

“We hadden derde plaats als doel”

“Ik denk dat we voor het tweede seizoen op rij ons snel kwalificeerden voor de play-offs. Wat toch het hoofddoel was. Vorig jaar was het op twee speeldagen van het einde, deze keer was het op vier speeldagen van het einde. Dat is het gevolg van een stabiele club. Dat was niet altijd het geval op Standard, het was niet altijd simpel om ons te kwalificeren voor Play-off 1. Ook al weten we dat er bij bepaalde play-offs bijna mirakels tot stand zijn gekomen. Het was belangrijk om op dat vlak te stabiliseren. Tijdens 70 à 80 procent van de reguliere competitie stonden we op de derde plaats. Het is ontgoochelend voor ons te zien dat dat de competitie is stopgezet op de 29ste speeldag op het moment dat we vijfde staan. We hadden het doel om in de play-offs voor de derde plaats te gaan.”

“Je moet zeer goed beseffen dat wij als staf, op het moment dat de kwalificatie verzekerd was op de avond van de thuisoverwinning tegen Antwerp, begonnen zijn met de play-offs fysiek voor te bereiden. Dat wil zeggen dat we de ploeg anders zouden hebben voorbereid als we wisten dat het op de 29ste speeldag zou eindigen.”

”Goede Europese campagnes”

“Ik vind dat de twee Europese campagnes – ook al resulteerden ze niet in een kwalificatie – zeer goed waren. In elke campagne hadden we een non-match. De rest was goed. Op papier waren ploegen sterker of van een evenwaardig niveau, toch sprokkelden we tien en acht punten. We versloegen Sevilla thuis twee jaar geleden. Dit jaar stonden we 2-0 voor tegen Arsenal en klopten we Frankfurt. Helaas slikten we nog twee goals tegen Arsenal, anders waren we gekwalificeerd.”

“Geen structuur en geen discipline”

“Het grote idee is om een clubfilosofie te creëren. Iets zeer stabiel waarop vele jaren kan worden voortgebouwd. Natuurlijk moet je rekening houden met het resultaat. Wat niet makkelijk is. We hebben de laatste twee jaar enorme stappen gezet. Er was geen structuur meer, niet veel discipline. Er ontbrak vanalles. Er was een filosofie maar niet altijd de goede. Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken. Soms moeten er moeilijke beslissingen genomen worden. Die worden genomen in het belang van de club.”

“We willen de club terugbrengen op een niveau waar alles gestructureerd is om in de toekomst terug te staan waar we horen. We spiegelen ons aan het grote Standard van 2008-2009, maar ik heb ook de acht jaar ervoor meegemaakt. We kregen massa’s kritiek, want we waren toen ook niet financieel sterk. We hebben onpopulaire maatregelen genomen. De geschiedenis herhaalt zich. Je moet sterk zijn en blijven.”

Foto: Photo News

“Eigen scouting”

“Een zeker nieuwsmedium heeft en blijft verkondigen dat we sommige makelaars (Mogi Bayat, nvdr.) boven andere zouden verkiezen. Zelfs al kennen we bepaalde mensen goed, de club heeft een eigen scoutingscel die spelers zoekt en vindt. Nadien informeren we ons over wie de manager is. Selim Amallah is een goed voorbeeld. Dezelfde weg bewandelden we met Samuel Bastien of Nicolas Gavory.”

“Geïnvesteerd in het stadion”

“Het is al eventjes bekend dat Marouane Fellaini en Axel Witsel investeren in ons stadion. Ik heb ook geïnvesteerd in het project. Iedereen heeft het gedaan in functie van zijn mogelijkheden. Die zijn niet voor iedereen hetzelfde. Het was niet altijd mogelijk voor ex-spelers om dit te doen. Ze hadden misschien niet de financiële middelen. Mijn generatie is misschien iets meer verwend dan bijvoorbeeld die van Chrisian Piot of Jean Nicolay. Wij hebben toch geld kunnen investeren, want deze club ligt mij na aan het hart.”